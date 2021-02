Covid, Sileri: “Variante non è per forza peggiorativa” (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – “Ogni volta che c’è una variante non dobbiamo pensare che sia per forza peggiorativa. Le varianti ci sono e ci saranno, altre verranno descritte in Italia e all’estero”. Risponde così il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, interpellato dai giornalisti sul tema oggi a margine di una manifestazione organizzata dall’Ordine dei medici di Roma per celebrare i colleghi scomparsi nell’esercizio della professione. Leggi su dire (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – “Ogni volta che c’è una variante non dobbiamo pensare che sia per forza peggiorativa. Le varianti ci sono e ci saranno, altre verranno descritte in Italia e all’estero”. Risponde così il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, interpellato dai giornalisti sul tema oggi a margine di una manifestazione organizzata dall’Ordine dei medici di Roma per celebrare i colleghi scomparsi nell’esercizio della professione.

