Covid: si allarga area arancione con Campania, Emilia Romagna e Molise (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Campania, Emilia Romagna e Molise. Queste le tre nuove regioni che, sulla base dei dati comunicati oggi dall'Istituto superiore di Sanità, torneranno in area arancione a partire da domenica. L'Italia, da quanto emerge dopo le ordinanze messe oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza, resta gialla e arancione con alcune zone rosse, più o meno vaste, ma stabilite a livello locale. In particolare, anche l'Umbria e la provincia autonoma di Bolzano rimangono in arancione mentre i governatori dell'Umbria e di Bolzano hanno autonomamente innalzato il livello di allerta al rosso per determinate aree dei loro territori, come la provincia di Perugia. "Sono ormai poche le regioni a rischio basso, l'incidenza a livello nazionale è in lieve ...

Allarme varianti coronavirus, si allarga la zona arancione ... sia per le terapie intensive che per gli altri reparti Covid. Preoccupa la diffusione della variante inglese e anche il movimento di gente che potrebbe crearsi nel week - end, complice anche il bel ...

Allarme varianti coronavirus, si allarga la zona arancione Gazzetta del Sud Riccio o dromedario? Una IA ci dirà da quale animale arriverà il prossimo Coronavirus Uno studio che ha coinvolto un'intelligenza artificiale ha identificato una serie di mammiferi che potrebbero essere fonti di nuovi ceppi di Coronavirus. In questo modo si potrebbe prevenire la prossi ...

Covid, da sabato in Puglia vaccini per over 80, docenti e personale scolastico L’augurio è che si possa contare via via sempre su nuove dosi di vaccino, in modo da allargare la platea nel minor tempo possibile. L’Asl Bari apre le vaccinazioni del personale scolastico sabato 20 f ...

