Covid: Segre, 'insulti e minacce per vaccino? Non ho nulla da dire a chi odia' Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Cosa rispondo agli insulti e le minacce per il vaccino? Non ho nulla da dire a chi odia". Così la senatrice Liliana Segre all'Adnkronos, in merito alle minacce e agli insulti da cui è stata investita sui social dopo che, ieri mattina, si è vaccinata al Fatebenefratelli di Milano. Dopo la somministrazione del vaccino, la senatrice ultranovantenne ha postato un video in cui invitava la popolazione a vaccinarsi, scatenando una tempesta d'odio da parte degli haters, che è attualmente al vaglio della polizia Postale. E sul vaccino, la senatrice a vita aggiunge: "Sono contenta di averlo fatto perché è normale che in tempo di pandemia uno cerchi di curarsi. Sono una cittadina di ...

matteorenzi : Liliana Segre è sopravvissuta ai nazisti. Non ha certo paura di quelli che oggi la insultano per essersi vaccinata… - RegLombardia : #pianovaccinazioni “Vaccinarsi è una grande opportunità a cui tutti dobbiamo rispondere con fiducia.” La Senatrice… - HuffPostItalia : Liliana Segre si vaccina contro il Covid-19: 'Abbiamo poche armi, abbiate fiducia' (VIDEO) - giornaleradiofm : Renzi, l'esempio di Segre un antidoto contro l'antisemitismo: (ANSA) - ROMA, 19 FEB - 'Liliana Segre è sopravvissut… - mirellaladini : RT @matteorenzi: Liliana Segre è sopravvissuta ai nazisti. Non ha certo paura di quelli che oggi la insultano per essersi vaccinata contro… -