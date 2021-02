Covid, report Iss: in 10 regioni Rt sopra 1 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Indice Rt sopra 1 in 10 regioni in Italia. E’ il quadro dell’epidemia Covid delineato nella bozza del monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero della Salute. “Dieci regioni e Province autonome” in Italia “hanno un Rt puntuale maggiore di 1, di cui 9 anche nel limite inferiore” del range, “compatibile con uno scenario di tipo 2, in aumento rispetto alla settimana precedente. Le altre regioni/Pa hanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario di tipo 1”, si legge. Le 10 regioni con Rt superiore a 1 sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Molise, province autonome di Bolzano e Trento, Toscana e Umbria. “Si osserva una stabilità nel numero di regioni/Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Indice Rt1 in 10in Italia. E’ il quadro dell’epidemiadelineato nella bozza del monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero della Salute. “Diecie Province autonome” in Italia “hanno un Rt puntuale maggiore di 1, di cui 9 anche nel limite inferiore” del range, “compatibile con uno scenario di tipo 2, in aumento rispetto alla settimana precedente. Le altre/Pa hanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario di tipo 1”, si legge. Le 10con Rt superiore a 1 sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Molise, province autonome di Bolzano e Trento, Toscana e Umbria. “Si osserva una stabilità nel numero di/Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia ...

NicolaPorro : #TelAviv, 30 malati gravi di #COVID19. I medici sperimentano una nuova cura. E gli effetti sono straordinari. Da le… - marcoluci1 : RT @Adnkronos: #Covid, report #Iss: in 10 regioni #Rt sopra 1 - fisco24_info : Covid, report Iss: in 10 regioni Rt sopra 1: La bozza del monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità… - QSanit : #Covid. “Stabile l’andamento della diffusione del virus ad eccezione di alcune regioni del centro Italia”. Il nuovo… - Adnkronos : #Covid, report #Iss: in 10 regioni #Rt sopra 1 -