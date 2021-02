Covid: Procura Roma indaga su presunti intermediari vaccini (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - La Procura di Roma indaga su presunti intermediari e faccendieri che avrebbero proposto forniture di vaccino contro il Coronavirus. A coordinare l'inchiesta aperta per ricettazione è il Procuratore aggiunto Nunzia D'Elia. La denuncia era stata presentata a piazzale Clodio dagli uffici del commissario straordinario per l'emergenza Covid guidati da Domenico Arcuri. Gli accertamenti delegati alla polizia giudiziaria mirano a verificare eventuali illeciti di chi proporrebbe in questa fase forniture di vaccini. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021), 19 feb. (Adnkronos) - Ladisue faccendieri che avrebbero proposto forniture di vaccino contro il Coronavirus. A coordinare l'inchiesta aperta per ricettazione è iltore aggiunto Nunzia D'Elia. La denuncia era stata presentata a piazzale Clodio dagli uffici del commissario straordinario per l'emergenzaguidati da Domenico Arcuri. Gli accertamenti delegati alla polizia giudiziaria mirano a verificare eventuali illeciti di chi proporrebbe in questa fase forniture di

capuanogio : ?? #Lazio deferita per mancata osservanza dei protocolli #Figc sul #Covid. Secondo la Procura, un positivo in campo… - TV7Benevento : Covid: Procura Roma indaga su presunti intermediari vaccini... - BasicLifeSupp : Vaccini Covid. Procura di Perugia incarica i Nas di verifiche su mercato parallelo - FratellidItalia : RT @RaffaeleFitto: Oggi sul @corrmezzogiorno c'è una mia intervista sulla gestione del #COVID in #Puglia, ma in modo particolare sul nuovo… - quot_umbria : Parte dalla Procura di Perugia indagine su mercato parallelo vaccini Covid -