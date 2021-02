Covid: ordinanza Speranza, da domenica Campania, Emilia R. e Molise arancioni (Di venerdì 19 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 19 febbraio 2021) su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : Garavaglia: 'Per lo #sci stagione finita, è mancato il rispetto'. Il ministro del turismo contro l'ordinanza Sper… - Giornaleditalia : Covid: ordinanza Speranza, da domenica Campania, Emilia R. e Molise arancioni - sscalcionapoli1 : Campania zona arancione, Speranza sta per firmare l'ordinanza #Covid - EcoAltoMolise : Covid, ordinanza di Saia: chiusi al pubblico piazze, parchi e giardini pubblici - GirWebTV : Ultim'Ora Covid e Scuole Puglia: in arrivo NUOVA Ordinanza. Emiliano:'Variante inglese pericolosa. Prima di riaprir… -