Covid, notizie di oggi. Bollettino: 15.479 contagi su 297.128 tamponi, 353 decessi LIVE (Di venerdì 19 febbraio 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso di positività del 5,2%. Nel periodo 27 gennaio-9 febbraio, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,99 (range 0,95- 1,07), in crescita rispetto alla settimana precedente Cambiano i colori delle Regioni: Campania, Emilia-Romagna e Molise passano da giallo ad arancione Leggi su tg24.sky

