Covid, notizie di oggi. Bollettino: 15.479 contagi su 297.128 tamponi, 353 decessi. LIVE (Di venerdì 19 febbraio 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso di positività del 5,2%. Aumentano le terapie intesive (+14), scendono i ricoveri ordinari (-132). Nel periodo 27 gennaio-9 febbraio, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,99 (range 0,95- 1,07), in crescita rispetto alla settimana precedente Cambiano i colori delle Regioni: Campania, Emilia-Romagna e Molise passano da giallo ad arancione Leggi su tg24.sky (Di venerdì 19 febbraio 2021) I dati del ministero della Salute registrano un tasso di positività del 5,2%. Aumentano le terapie intesive (+14), scendono i ricoveri ordinari (-132). Nel periodo 27 gennaio-9 febbraio, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,99 (range 0,95- 1,07), in crescita rispetto alla settimana precedente Cambiano i colori delle Regioni: Campania, Emilia-Romagna e Molise passano da giallo ad arancione

Agenzia_Ansa : #Covid; Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica. A breve la conferenza stampa del Ministero della S… - Agenzia_Ansa : In Umbria le varianti 'stanno sostituendo' il ceppo originario. Per il direttore della Sanità 'incidenza molto sig… - MediasetTgcom24 : Giappone conferma nuova variante: 'Forse più contagiosa' #coronavirus - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 15.479 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 353. #ANSA https:/… - Carmeli33392291 : RT @FmMosca: Bisognerebbe capire il perché #Galli ha mentito, quale sia il suo fine ultimo nel diffondere notizie false. Se non approfondia… -