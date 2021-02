Covid, monitoraggio Iss 19 febbraio: tre regioni verso la zona arancione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Molise, Campania ed Emilia Romagna: sono queste le tre regioni che dovrebbero passare in zona arancione. Secondo quanto si apprende dalla Cabina di regia per il monitoraggio settimanale di Covid (19 febbraio), le regioni Molise, Campania ed Emilia Romagna a partire da lunedì prossimo passeranno in regime arancione. Bolzano e Umbria, invece, dovrebbero diventare zone rosse anche se praticamente già lo erano con ordinanze regionali. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Molise, Campania ed Emilia Romagna: sono queste le treche dovrebbero passare in. Secondo quanto si apprende dalla Cabina di regia per ilsettimanale di(19), leMolise, Campania ed Emilia Romagna a partire da lunedì prossimo passeranno in regime. Bolzano e Umbria, invece, dovrebbero diventare zone rosse anche se praticamente già lo erano con ordinanze regionali. SportFace.

