Covid: Molise, Emilia - Romagna e Campania verso l'arancione | Bolzano e Umbria in rosso (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono tre le Regioni che dovrebbero passare dal giallo all'arancione in base ai dati del monitoraggio settimanale Sono il Molise, la Campania e l'Emilia Romagna. La Provincia Autonoma di Bolzano e l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono tre le Regioni che dovrebbero passare dal giallo all'in base ai dati del monitoraggio settimanale Sono il, lae l'. La Provincia Autonoma die l'...

AMarco1987 : Covid e colori, Campania Emilia Romagna e Molise in arancione, Umbria in bilico - Mosange : RT @ultimenotizie: Zona arancione per Molise, Campania ed Emilia Romagna. Bolzano e Umbria dovrebbero diventare zona rossa, anche se pratic… - infoitinterno : Covid e colori, Campania Emilia Romagna e Molise in arancione, Umbria in bilico - tvbusiness24 : #Covid: Molise, Emilia-Romagna e Campania verso l’arancione. Bolzano e Umbria forse in rosso - Ordavelliss : RT @GiovaQuez: Molise, Campania, Emilia Romagna dovrebbero passare in arancione. L’Umbria e Bolzano entrerebbero in zona rossa (nonostante… -