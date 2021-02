Covid, Molise, Emilia Romagna, Campania verso l'arancione | Bolzano e Umbria in rosso (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono tre le Regioni che dovrebbero passare dal giallo all'arancione in base ai dati del monitoraggio settimanale Sono il Molise, la Campania e l'Emilia Romagna. La Provincia Autonoma di Bolzano e l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono tre le Regioni che dovrebbero passare dal giallo all'in base ai dati del monitoraggio settimanale Sono il, lae l'. La Provincia Autonoma die l'...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Molise Covid, tre regioni verso l'arancione 13.03 Covid, tre regioni verso l'arancione Sarebbero tre le regioni che dovrebbero passare dal giallo all'arancione in base al monitoraggio settimanale sull'andamento del Covid. Si tratta di Molise, Campania ed Emilia - Romagna. La Provincia autonoma di Bolzano e l' Umbria invece dovrebbero passare in fascia rossa, anche se in parte lo erano già per effetto di ...

Covid: mezza Italia rischia arancione. L'Iss: Rt 0.99 in crescita, aumenta l'incidenza dei casi
In controtendenza, però, i dati dell'Umbria dove il 59% dei posti in terapia intensiva è occupato da pazienti Covid. In situazione critica anche Abruzzo (33%), Friuli Venezia Giulia (34%), Marche (33%)

Covid Molise, "quasi 1.450 candidature per task force sanitari" Il personale sanitario risponde all'appello per aiutare il Molise nella battaglia contro il coronavirus. Sono 1.447 le candidature pervenute al Dipartimento della Protezione civile attraverso il form ...

