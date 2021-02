Covid: Milano, al via lunedì vaccinazione agenti polizia locale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Comincerà lunedì prossimo, 22 febbraio, la vaccinazione anti-Covid degli agenti della polizia locale di Milano, così come indicato dalla Regione Lombardia in relazione al Piano vaccinale nazionale. Il programma, si spiega dal Comune di Milano, prevede la somministrazione del vaccino Astrazeneca agli agenti di età inferiore ai 55 anni, per un numero di 200 operatori al giorno, che avverrà al Centro Vaccinale del Policlinico negli spazi di Fiera Milano City. Gli agenti riceveranno un documento informativo sul vaccino e un modulo per il consenso informato. "Prende il via il programma vaccinale della polizia locale", ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021), 19 feb. (Adnkronos) - Cominceràprossimo, 22 febbraio, laanti-deglidelladi, così come indicato dalla Regione Lombardia in relazione al Piano vaccinale nazionale. Il programma, si spiega dal Comune di, prevede la somministrazione del vaccino Astrazeneca aglidi età inferiore ai 55 anni, per un numero di 200 operatori al giorno, che avverrà al Centro Vaccinale del Policlinico negli spazi di FieraCity. Gliriceveranno un documento informativo sul vaccino e un modulo per il consenso informato. "Prende il via il programma vaccinale della", ...

