Covid, "Marche, Bolzano e Umbria sopra soglia critica ricoveri" (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) - Emergenza Covid in Italia: al 15 febbraio Marche, Provincia autonoma di Bolzano e Umbria, hanno superato sia la soglia la critica per tasso di saturazione dei posti letto in terapia intensiva (30%) sia quella per tasso saturazione in area non critica (40%). Ed è l'Umbria, a livello nazionale, a registrare la più elevata pressione per tasso di saturazione dei letti sia in area non critica sia in terapia intensiva. E' quanto emerge dall'Instant Report Covid-19 dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica (Altems), giunto alla 40esima puntata. La fotografia scattata è rappresentata da un grafico suddiviso in 4 quadranti: nel primo si posizionano le Regioni che ...

