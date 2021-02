Covid Lombardia, 3.724 contagi e 33 morti: bollettino 19 febbraio (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 3.724 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 19 febbraio, secondo il bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 33 morti, che portano il totale a 27.971 dall'inizio dell'emergenza. Lombardia zona gialla - "La Lombardia resta gialla". Lo ha annunciato il presidente della Regione, Attilio Fontana, sulla sua pagina Facebook. "Siamo intervenuti con limitazioni localizzate per contenere meglio, tracciare e isolare i piccoli focolai. Azioni mirate a mantenere la Lombardia il più possibile libera da restrizioni" ma, ha ammonito Fontana, "serve massima attenzione da parte di tutti. Serve che arrivino i vaccini", ha aggiunto. Per il governatore comunque "si dovrebbe rivedere il metodo delle limitazioni. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 3.724 ida coronavirus inoggi, 19, secondo ildel ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 33, che portano il totale a 27.971 dall'inizio dell'emergenza.zona gialla - "Laresta gialla". Lo ha annunciato il presidente della Regione, Attilio Fontana, sulla sua pagina Facebook. "Siamo intervenuti con limitazioni localizzate per contenere meglio, tracciare e isolare i piccoli focolai. Azioni mirate a mantenere lail più possibile libera da restrizioni" ma, ha ammonito Fontana, "serve massima attenzione da parte di tutti. Serve che arrivino i vaccini", ha aggiunto. Per il governatore comunque "si dovrebbe rivedere il metodo delle limitazioni. ...

