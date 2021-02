Covid Lombardia, 3.724 contagi e 33 morti: bollettino 19 febbraio (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 3.724 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 19 febbraio, secondo il bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 33 morti, che portano il totale a 27.971 dall'inizio dell'emergenza. Sono 785 in provincia di Milano i nuovi casi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, di cui 325 a Milano città. Secondo i dati di Regione Lombardia, in provincia di Bergamo sono 240, a Brescia 787, a Como 295, a Cremona 100, a Lecco 108, a Lodi 27, a Mantova 140, a Monza e Brianza 462, a Pavia 166, a Sondrio 24 e a Varese 528. Sono 3.733 le persone ricoverate negli ospedali della Lombardia e positive al coronavirus, 17 in più nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva i ricoverati sono 373, in aumento di 5 unità. Secondo Regione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 3.724 ida coronavirus inoggi, 19, secondo ildel ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 33, che portano il totale a 27.971 dall'inizio dell'emergenza. Sono 785 in provincia di Milano i nuovi casi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, di cui 325 a Milano città. Secondo i dati di Regione, in provincia di Bergamo sono 240, a Brescia 787, a Como 295, a Cremona 100, a Lecco 108, a Lodi 27, a Mantova 140, a Monza e Brianza 462, a Pavia 166, a Sondrio 24 e a Varese 528. Sono 3.733 le persone ricoverate negli ospedali dellae positive al coronavirus, 17 in più nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva i ricoverati sono 373, in aumento di 5 unità. Secondo Regione ...

