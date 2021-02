Covid | le regioni in Italia che effettuano meno tamponi I DATI

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Secondo il bollettino del 19 febbraio, si contano 15.479 nuovi casi in 24 ore. Isono 297.128, compresi i test rapidi. Calabria, Basilicata, Puglia e Valle d’Aosta sono lechetest in rapporto a 1000 abitanti. La percentuale di positivi nazionale è al 5,2%. I morti in un giorno sono stati 353. Le persone in terapia intensiva sono 2.059 (+14)

Il ministro Bianchi intende confrontarsi anche con le. La possibilità di far recuperare in estate eventuali giorni persi di lezione a causa delsi è rinforzata dopo le parole dei giorni ......monitoraggio sul- 19 in Italia. Dal punto di vista dell'incidenza, ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, c'è una tendenza alla crescita in molte. ...Gli inquirenti avrebbero comunque prelevato alcuni documenti presso la Struttura commissariale per l'emergenza Covid e all'Aifa ... per la distribuzione tra regioni, nonché se risultino regioni ...ROMA (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo 15.479 positivi, con 297 mila test eseguiti. Il numero dei decessi è di 353, il che ci conferma che la coda dei decessi è molto lunga”. Ad anticipare i numeri di oggi ...