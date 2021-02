Covid, l’assurdo cartellone in un ristorante: “Pannolini per il viso non necessari” (Di venerdì 19 febbraio 2021) La provocazione del gestore di un ristorante nella contea di Hernando in Florida è diventata virale. Il cartellone è stato pensato perchè qui non è obbligatorio indossare le mascherine “Pannolini per il viso non necessari. Siete tutti benvenuti”. È quanto recita il cartellone posizionato in vetrina dal proprietario di un ristorante nella contea di Hernando L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 19 febbraio 2021) La provocazione del gestore di unnella contea di Hernando in Florida è diventata virale. Ilè stato pensato perchè qui non è obbligatorio indossare le mascherine “per ilnon. Siete tutti benvenuti”. È quanto recita ilposizionato in vetrina dal proprietario di unnella contea di Hernando L'articolo NewNotizie.it.

Elisabetta82 : @LaskaJuventus Mio cognato ieri ha fatto il primo vaccino e ha detto che in ospedale c'era un casino assurdo. Ha de… - simastatecalmi : @Alessan14061602 @MagGiulio @M____O____R Era sicuramente riferito a me, non ti offendere. Nemmeno io nego l’esisten… - _nowbelieveinme : In ogni caso è assurdo perché l'ansia dovresti averla per la probabilità di beccare(e di conseguenza infettare i tu… - Giacinto_Bruno : RT @jeanontwitt: @LietellalietaM @Giacinto_Bruno Faccio presente che ste cose in Cina non si sono viste. Le cose o si fanno sul serio, o si… - panceri666 : Assurdo, il link che avevo postato era questo: 'Covid-19 Mortality: A Matter of Vulnerability Among Nations Facing… -