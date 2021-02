Covid, la mazzata dell’Iss: «Indice Rt a 0,99. Sei regioni verso il rischio alto». Ecco quali sono (Di venerdì 19 febbraio 2021) Cresce l’Indice Rt in Italia e cresce anche il numero dei contagi per 100mila abitanti. Non sono buoni i dati i dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento del Covid nel nostro Paese. I numeri parlano anche di 5 regioni sopra la soglia critica per quanto riguarda i ricoveri e di 6 regioni che nelle prossime settimane hanno «un’alta probabilità» di passare dall’attuale rischio medio a un rischio alto. Il tracciamento resta un miraggio Secondo quanto riferito dall’Iss, nel periodo 27 gennaio-9 febbraio, l’Indice di contagio medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0.99 (range 0.95– 1.07), in crescita rispetto alla settimana precedente e con un limite superiore che comprende l’uno. In ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Cresce l’Rt in Italia e cresce anche il numero dei contagi per 100mila abitanti. Nonbuoni i dati i dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento delnel nostro Paese. I numeri parlano anche di 5sopra la soglia critica per quanto riguarda i ricoveri e di 6che nelle prossime settimane hanno «un’alta probabilità» di passare dall’attualemedio a un. Il tracciamento resta un miraggio Secondo quanto riferito dall’Iss, nel periodo 27 gennaio-9 febbraio, l’di contagio medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0.99 (range 0.95– 1.07), in crescita rispetto alla settimana precedente e con un limite superiore che comprende l’uno. In ...

