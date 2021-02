Covid Italia zone, oggi che cambia: quali regioni in arancione da domenica (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà oggi una nuova ordinanza. Le misure entreranno in vigore a partire da domenica 21 febbraio 2021. Le regioni Campania, Emilia Romagna e Molise diventano arancioni. I ristoratori di Napoli sul piede di guerra: «Una mazzata terribile per noi richiudere». leggi anche l’articolo —> Ricolfi: «Draghi progresso enorme rispetto al Conte bis, ma sono deluso da…», il lato “agro” Sull’Ansa la bozza del monitoraggio settimanale Isa-Ministero della Salute: “È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmeràuna nuova ordinanza. Le misure entreranno in vigore a partire da21 febbraio 2021. LeCampania, Emilia Romagna e Molise diventano arancioni. I ristoratori di Napoli sul piede di guerra: «Una mazzata terribile per noi richiudere». leggi anche l’articolo —> Ricolfi: «Draghi progresso enorme rispetto al Conte bis, ma sono deluso da…», il lato “agro” Sull’Ansa la bozza del monitoraggio settimanale Isa-Ministero della Salute: “È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e ...

