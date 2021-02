Covid Italia oggi, i dati delle regioni (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il bollettino delle regioni sulla situazione Covid in Italia oggi, giovedì 18 febbraio. Tutte le news e i dati sui contagi. L’indice Rt nazionale si attesta a 0,99. Zona arancione per Campania, Emilia Romagna e Molise. Sono 142 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 136 riguardanti residenti, su un totale di 1.642 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Sono 924 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 19 morti. Dall’inizio dell’epidemia nella regione sono 146.900 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il bollettinosulla situazionein, giovedì 18 febbraio. Tutte le news e isui contagi. L’indice Rt nazionale si attesta a 0,99. Zona arancione per Campania, Emilia Romagna e Molise. Sono 142 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 136 riguardanti residenti, su un totale di 1.642 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Sono 924 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di. Registrati inoltre altri 19 morti. Dall’inizio dell’epidemia nella regione sono 146.900 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

