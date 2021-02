Covid Italia, bollettino oggi 19 febbraio 2021. Brusaferro: «Incidenza casi in aumento, soprattutto fra i giovani» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 19 febbraio 2021. «In Europa c'è una circolazione del virus in tutti i Paesi. In Italia si segnala una leggera ricrescita in corso ma siamo... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 19 febbraio 2021), ildi19. «In Europa c'è una circolazione del virus in tutti i Paesi. Insi segnala una leggera ricrescita in corso ma siamo...

MSF_ITALIA : ??Oltre 174 milioni di vaccinati nel mondo, quasi nessuno in Africa. I paesi ricchi - tra cui l’Italia - smettano di… - Agenzia_Ansa : La Valle d'Aosta ha i numeri teorici (contagi, pressione sanitaria, terapie intensive) per passare in zona bianca.… - IsabellaRauti : #Covid All’Italia serve un cambio di passo su #vaccini e va estromesso commissario #Arcuri che ha sperperato cifre… - giantico : RT @riktroiani: Mentre si arriva su #Marte, in Italia si curano i pazienti #covid con 'vigile attesa e #tachipirina'. Da più di un anno. -