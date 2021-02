Covid, inchiesta sugli ospedali modulari in Campania: indagati Coscioni e Giulivo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una notifica di proroga delle indagini preliminari è stata notificata a 15 indagati nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli sulla costruzione degli ospedali modulari, sull’acquisto di tamponi e su altri aspetti delle attività messe in campo dalla Regione Campania per far fronte all’emergenza Covid. Ne danno notizia oggi diversi organi di stampa. Tra i destinatari degli avvisi di proroga delle indagini preliminari figurano il presidente di Agenas e consigliere per la sanità del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Enrico Coscioni, il coordinatore dell’Unità di crisi della Regione Campania Italo Giulivo, la dirigente dell’ufficio Protezione civile del gabinetto del governatore campano Roberta ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una notifica di proroga delle indagini preliminari è stata notificata a 15nell’ambito di un’della Procura di Napoli sulla costruzione degli, sull’acquisto di tamponi e su altri aspetti delle attività messe in campo dalla Regioneper far fronte all’emergenza. Ne danno notizia oggi diversi organi di stampa. Tra i destinatari degli avvisi di proroga delle indagini preliminari figurano il presidente di Agenas e consigliere per la sanità del presidente della RegioneVincenzo De Luca, Enrico, il coordinatore dell’Unità di crisi della RegioneItalo, la dirigente dell’ufficio Protezione civile del gabinetto del governatore campano Roberta ...

