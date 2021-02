Covid, in Italia 15.479 i nuovi casi e 348 vittime. Il tasso di positività sale a 5,2% (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sfonda il muro dei tremila la Lombardia, dove i positivi di oggi passano da 2.540 a 3.724. Scendono in Veneto Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sfonda il muro dei tremila la Lombardia, dove i positivi di oggi passano da 2.540 a 3.724. Scendono in Veneto

