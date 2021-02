Covid in Emilia-Romagna, il bollettino di oggi: crescono casi, decessi e ricoveri (Di venerdì 19 febbraio 2021) Covid in Emilia-Romagna bollettino oggi, crescono ancora i contagi in regione che da domenica passerà in zona arancione per via del Rt sopra 1. oggi, 19 febbraio 2021, i casi di positività sono 1.821 in più rispetto a ieri, su un totale di 30.716 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Ben 624 i nuovi contagi nella città metropolitana di Bologna, che ha ormai numeri da zona rossa. In totale da inizio emergenza in Emilia-Romagna hanno contratto il virus 242.462 persone. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,9%. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 46. (segue dopo la foto) La situazione dei contagi da Covid nelle province ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 febbraio 2021)inancora i contagi in regione che da domenica passerà in zona arancione per via del Rt sopra 1., 19 febbraio 2021, idi positività sono 1.821 in più rispetto a ieri, su un totale di 30.716 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Ben 624 i nuovi contagi nella città metropolitana di Bologna, che ha ormai numeri da zona rossa. In totale da inizio emergenza inhanno contratto il virus 242.462 persone. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,9%. Inelle ultime 24 ore sono stati 46. (segue dopo la foto) La situazione dei contagi danelle province ...

