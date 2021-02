Covid, il Vaticano licenzia chi non si vaccina: “Siete pericolosi per la salute degli altri” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il vaccino anti Covid arriva anche al Vaticano. E i funzionari dello Stato Pontificio adottano la linea dura, pronti a licenziare chi rifiuta la somministrazione del farmaco. Il vaccino anti Covid è stato accolto da numerose polemiche in Italia ma a quanto pare, lo Stato di Città del Vaticano vuole smorzare sul nascere eventuali episodi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il vaccino antiarriva anche al. E i funzionari dello Stato Pontificio adottano la linea dura, pronti are chi rifiuta la somministrazione del farmaco. Il vaccino antiè stato accolto da numerose polemiche in Italia ma a quanto pare, lo Stato di Città delvuole smorzare sul nascere eventuali episodi L'articolo proviene da Leggilo.org.

