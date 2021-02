NicolaPorro : #TelAviv, 30 malati gravi di #COVID19. I medici sperimentano una nuova cura. E gli effetti sono straordinari. Da le… - fisco24_info : Covid, il report: effetto varianti in Centro Italia, indici in salita: L'Instant Report Covid-19 dell'Altems: nel P… - paoloigna1 : RT @Doom3Gloom: Partiamo dai fatti. Prendo l'ultimo report dell'ECDC (dove né io né il prof lavora) del 15 Feb 21 - eurepack : L’European Environment Agency (EEA) è sempre più preoccupata per l’impatto della #plastica su #ambiente e #clima.… - 11secon : #COVID19 - #ITALIA Resoconto sulla #vaccinazione anti-#Covid, aggiornato a oggi. Fonte: Ministero della Salute Lin… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid report

Radio CL1

...degli Ospedali Riuniti Stefano Menzo "ormai è prevalente" rispetto al ceppo tradizionale del... quelli del predel ministero della Salute. Abbiamo ancora i numeri da zona gialla perchè la ...Thesaid the incidence of- 19 cases in Italy was 135.46 per 100,000 inhabitants in the week of February 8 - 14, up from 133.13 per 100,000 inhabitants between February 1 and 7. It said ...E' quanto emerge dalla 40.esima puntata dell'Instant Report Covid-19 dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica (Altems). "Nelle ultime settimane - ...Analizzando statisticamente i dati di 1,2 milioni di decessi verificatisi durante la pandemia di COVID-19 in 81 Paesi, un team di ricerca ...