Covid | il nuovo bollettino del ministero della Salute

guerini_lorenzo : Oggi sopralluogo alla Cecchignola al nuovo #Hub vaccinale della #Difesa. 32 postazioni 40 medici 70 infermieri. Ope… - berlusconi : Dobbiamo fare tutti il meglio che possiamo per superare questa crisi del Covid, per ricostruire e rinascere. Dobbia… - Agenzia_Ansa : #Covid, mezza #Italia rischia l'arancione, l'#Abruzzo verso la zona rossa. Si lavora al 'nuovo' Cts, cabina regia a… - MariMario1 : RT @ilgiornale: A Dritto e Rovescio Giuseppe Cruciani ha punzecchiato l'esponente pd sul nuovo governo e sull'emergenza Covid facendogli pe… - Toscanaoggi : #Covid19, in #Toscana prenotazioni di nuovo aperte dalle 18 di oggi per il #vaccino #AstraZeneca -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo

Si è aperto con un appello di Boris Johnson ad "avanzare insieme nell'interesse di tutti" sulla strada della cooperazione sui vaccini antie nella promozione di unpiano per una loro più rapida distribuzione e un maggiore sostegno finanziario anche ai Paesi più poveri il vertice in video - collegamento del G7 convocato sul ......vertice è stato rimandato a causa della crisi di governo e nell'attesa per la formazione del... Pietro Parolin e per la prima volta da Mario Draghi, anche se con le restrizioni imposte dale ...Sono 1.821 i nuovi contagi al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore: bisogna risalire all’11 gennaio per trovare un dato più alto, sintomo di un trend in crescita. Si contano an ...I nuovi casi sono 13.762, i morti 347. Il tasso di positività sale al 4,8%. Terapie intensive +2, ricoveri -311. Numeri in aumento in Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. Il Veneto ritorna sopra quota ...