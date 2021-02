COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: la mappa dei contagi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.062 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 72 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del sabato; – 4, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 2, residenti nel comune di Atripalda; – 9, residenti nel comune di Avellino; – 2, residenti nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Caposele; – 2, residenti nel comune di Cervinara; – 3, residenti nel comune di Cesinali; – 2, residenti nel comune di Contrada; – 7, residenti nel comune di Forino; – 6, residenti nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Melito Irpino; – 4, residenti nel comune di Mercogliano; – 3, residenti nel comune di Mirabella eclano; – 1, residente nel comune di Montella; – 1, residente nel comune di Montemarano; – 1, residente nel comune di Morra de Sanctis; – 1, residente nel ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.062 tamponi effettuati sono risultate positive al72 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del sabato; – 4, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 2, residenti nel comune di Atripalda; – 9, residenti nel comune di; – 2, residenti nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Caposele; – 2, residenti nel comune di Cervinara; – 3, residenti nel comune di Cesinali; – 2, residenti nel comune di Contrada; – 7, residenti nel comune di Forino; – 6, residenti nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Melito Irpino; – 4, residenti nel comune di Mercogliano; – 3, residenti nel comune di Mirabella eclano; – 1, residente nel comune di Montella; – 1, residente nel comune di Montemarano; – 1, residente nel comune di Morra de Sanctis; – 1, residente nel ...

