Covid, i numeri condannano la Campania: la Regione passerà in ‘Zona Arancione’ (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPessime notizie per la Campania che si appresta a tornare in ‘Zona Arancione‘. La decisione, al solito, sarà assunta nel tardo pomeriggio dal ministro della Salute Roberto Speranza ma i numeri resi noti dall’Istituto Superiore di Sanità suonano come una condanna. Nel periodo 27 gennaio – 9 febbraio, infatti, l’indice Rt della Campania (indice che misura il fattore di replicazione del virus) è salito dallo 0,80 all’1,16. Un aumento decisamente rilevante. E considerato che sopra l’1 è quasi automatico il passaggio nella fascia di rischio intermedia, l’esito della valutazione appare quasi scontato. Il risultato della Campania, d’altronde, è in linea con il quadro nazionale, decisamente in via di peggioramento. La bozza di monitoraggio dell’Iss, infatti, conferma per la terza ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPessime notizie per lache si appresta a tornare inArancione‘. La decisione, al solito, sarà assunta nel tardo pomeriggio dal ministro della Salute Roberto Speranza ma iresi noti dall’Istituto Superiore di Sanità suonano come una condanna. Nel periodo 27 gennaio – 9 febbraio, infatti, l’indice Rt della(indice che misura il fattore di replicazione del virus) è salito dallo 0,80 all’1,16. Un aumento decisamente rilevante. E considerato che sopra l’1 è quasi automatico il passaggio nella fascia di rischio intermedia, l’esito della valutazione appare quasi scontato. Il risultato della, d’altronde, è in linea con il quadro nazionale, decisamente in via di peggioramento. La bozza di monitoraggio dell’Iss, infatti, conferma per la terza ...

