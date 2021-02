Covid | gli epidemiologi | il lockdown? Uccide ed è inutile Non c’è motivo di paralizzare l’Italia

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilper combattere ile dannoso. Addirittura aumenta il numero dei morti. Parola dell’epidemiologo Roberto Volpi, autore del libro ‘No! Non è andato tutto bene”. In un’intervista a “La Verità”, Volpi fa a pezzi, numeri alla mano, non solo le strategie adottate dal governo Conte per combattere ilma, anche, tutti quei virologi che sgomitano per andare in Tv a fare le primedonne e che litigano fra di loro dicendo tutto e il contrario di tutto, terrorizzando le persone senza, peraltro, azzeccarne una giusta. “Ilnon solo è, ma dannoso. Ora ci troviamo davanti a un’evidenza. E cioè che l’andamento della pandemia risulta totalmente slegato dalle strategie adottate dai vari Paesi. La Germania e il Regno Unito sono la dimostrazione del fallimento ...