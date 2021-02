Covid Germania, più di 67mila morti da inizio pandemia (Di venerdì 19 febbraio 2021) In Germania sono stati registrati 9.113 nuovi casi di coronavirus e altri 508 decessi che portano il totale a oltre 67.000 dall’inizio della pandemia. Il bollettino aggiornato dell’Istituto Robert Koch parla di 2.369.719 contagi con 67.206 morti. I casi attivi sono circa 126.200 mentre sono 2.176.300 le persone guarite. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Insono stati registrati 9.113 nuovi casi di coronavirus e altri 508 decessi che portano il totale a oltre 67.000 dall’della. Il bollettino aggiornato dell’Istituto Robert Koch parla di 2.369.719 contagi con 67.206. I casi attivi sono circa 126.200 mentre sono 2.176.300 le persone guarite. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

IlContiAndrea : Dalla #Germania proposte intelligenti. Il ministro della Salute propone i test fai da te anti #Covid_19 gratis dal… - AnnalisaChirico : In Olanda il tribunale stabilisce che il coprifuoco anti Covid è illegale; in Germania fanno il lockdown duro ma se… - RaiTre : 'Continuare a convivere col virus ci porterà ad uno stress continuo che lascia sia la salute sia l'economia in cond… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Covid #Germania, più di 67mila morti da inizio pandemia - fanpage : Oltre 9mila casi di #Covid in Germania nelle ultime 24 ore -