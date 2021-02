Covid Emilia Romagna, 1.821 nuovi casi e 46 morti: bollettino 19 febbraio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono 1.821 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 46 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 30.716 tamponi. La percentuale di positivi è pari al 5,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 183, due in più rispetto a ieri, 1.902 quelli negli altri reparti Covid. Da ieri i guariti sono 1.758 per un numero totale di 197.244. I decessi sono così redistribuiti a livello territoriale: 5 a Piacenza; 4 nella provincia di Reggio Emilia; 5 nella provincia di Modena; 14 in provincia di Bologna; 7 nel ferrarese; 5 in provincia di Ravenna; 4 in provincia di Forlì-Cesena; due nel riminese. Dall’inizio dell’epidemia i decessi in Regione sono stati 10.281. La situazione dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono 1.821 icontagi da Coronavirus insecondo ilreso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 46. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 30.716 tamponi. La percentuale di positivi è pari al 5,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 183, due in più rispetto a ieri, 1.902 quelli negli altri reparti. Da ieri i guariti sono 1.758 per un numero totale di 197.244. I decessi sono così redistribuiti a livello territoriale: 5 a Piacenza; 4 nella provincia di Reggio; 5 nella provincia di Modena; 14 in provincia di Bologna; 7 nel ferrarese; 5 in provincia di Ravenna; 4 in provincia di Forlì-Cesena; due nel riminese. Dall’inizio dell’epidemia i decessi in Regione sono stati 10.281. La situazione dei ...

