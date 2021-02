Covid, ecco gli errori che ancora facciamo ogni giorno (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Covid non arretra: secondo l'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è arrivato a 0,99, in crescita rispetto alla settimana precedente. Cresce anche l'incidenza: 135,46 casi per 100mila abitanti tra l'8 e 14 febbraio contro i 133,13 del periodo 1-7 febbraio. Una nuova impennata, dovuta al diffondersi di varianti più contagiose, quella inglese in testa, ma anche a comportamenti scorretti che assumiamo senza rendercene conto. Il Guardian ha interrogato virologi, psicologi, specialisti di salute pubblica per capire quali sono gli errori più comuni. eccoli: Concentrarsi su ciò che non è esplicitamente vietato Concentrarsi su ciò che non è esplicitamente vietato, e non su ciò che su ciò che è sicuro Non esiste nessun divieto a incontrare persone che non facciano parte del proprio ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilnon arretra: secondo l'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è arrivato a 0,99, in crescita rispetto alla settimana precedente. Cresce anche l'incidenza: 135,46 casi per 100mila abitanti tra l'8 e 14 febbraio contro i 133,13 del periodo 1-7 febbraio. Una nuova impennata, dovuta al diffondersi di varianti più contagiose, quella inglese in testa, ma anche a comportamenti scorretti che assumiamo senza rendercene conto. Il Guardian ha interrogato virologi, psicologi, specialisti di salute pubblica per capire quali sono glipiù comuni.li: Concentrarsi su ciò che non è esplicitamente vietato Concentrarsi su ciò che non è esplicitamente vietato, e non su ciò che su ciò che è sicuro Non esiste nessun divieto a incontrare persone che non facciano parte del proprio ...

