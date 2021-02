Covid e relazioni atlantiche: Biden alla prova dell’Ue (Di venerdì 19 febbraio 2021) "Cosa possiamo fare noi europei per far capire agli americani che lavorare in stretto contatto con l`Europa, proteggere l`Europa, è una buona idea?". Il quesito, che risale a un'intervista concessa pochi giorni fa alla Deutsche Welle, lo ha posto l'intervistato: Wolfgang Ischinger, il presidente della Conferenza sulla sicurezza di Monaco che ospiterà nel pomeriggio anche un intervento (virtuale) del nuovo presidente Usa, Joe Biden. La domanda va dritta al cuore del problema: il futuro delle relazioni transatlantiche. La risposta proveranno a darla i partecipanti a questo evento annuale che, a causa della pandemia di coronavirus, prevede per il 2021 un'edizione speciale solo online, in attesa della Conferenza vera e propria che - secondo le ultime indiscrezioni - potrebbe avere luogo nella prossima primavera/estate. La ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 febbraio 2021) "Cosa possiamo fare noi europei per far capire agli americani che lavorare in stretto contatto con l`Europa, proteggere l`Europa, è una buona idea?". Il quesito, che risale a un'intervista concessa pochi giorni faDeutsche Welle, lo ha posto l'intervistato: Wolfgang Ischinger, il presidente della Conferenza sulla sicurezza di Monaco che ospiterà nel pomeriggio anche un intervento (virtuale) del nuovo presidente Usa, Joe. La domanda va dritta al cuore del problema: il futuro delletrans. La risposta proveranno a darla i partecipanti a questo evento annuale che, a causa della pandemia di coronavirus, prevede per il 2021 un'edizione speciale solo online, in attesa della Conferenza vera e propria che - secondo le ultime indiscrezioni - potrebbe avere luogo nella prossima primavera/estate. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid relazioni Treviso, Manuel Bortuzzo: un nuovo amore e il Grande Fratello Per la sua prima uscita pubblica in presenza dopo le restrizioni Covid, Manuel Bortuzzo ha scelto Treviso e il collegio vescovile Pio X. Si raccontato, ha sorriso, ... esperienze, relazioni e possibilit:...

Covid, Florenzano: stop al Vietri, non solo un problema di personale ... sono nodi che sembrano ancora lungi dall'essere sciolti, anche se Florenzano ha garantito di aver fatto fare i sopralluoghi e le relazioni che necessitano. La programmazione del centro Covid sarà ...

Covid e relazioni atlantiche: Biden alla prova dell'Ue Tiscali.it Global blue, lo shopping ridefinisce il «new normal» nel post Covid Durante un webinar dell'azienda specializzata negli acquisti tax free relatori come il segretario generale di Federazione moda Massimo Torti e Nicola ...

Vaccini, mercato clandestino: i pm di Roma indagano per ricettazione Un mercato parallelo e clandestino di vaccini. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per ricettazione in relazione al mercato del siero contro il Covid-19, che si sta sviluppando in ...

