Covid, “È nato in laboratorio, ho raccolto 600 indizi”: parla l’esperto (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alice Torri Dove e come si è originato il coronavirus? Il tema, a distanza di circa un anno dallo scoppio della pandemia, continua a tenere banco, anche perché ‘inevaso’. L’Oms, nei giorni scorsi, assieme a un team di scienziati cinesi, si è recata a Wuhan con dei suoi specialisti per provare a fare chiarezza. Chiarezza che però non è stata fatta. A oggi restano infatti aperti molti interrogativi sulla questione e qualcuno si sta muovendo in autonomia per tentare di spiegare l’origine del Covis. Secondo Roland Wiesendanger, scienziato dell’università Amburgo e membro del prestigioso istituto della Leopoldina, il virus sarebbe fuoriuscito da un laboratorio di Wuhan. A sostenere tale tesi stavolta non è quindi una delle tante teorie complottiste, bensì un eminente professore. La Bild on line ha raggiunto e intervistato Wiesendanger che non ha dubbi: ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alice Torri Dove e come si è origiil coronavirus? Il tema, a distanza di circa un anno dallo scoppio della pandemia, continua a tenere banco, anche perché ‘inevaso’. L’Oms, nei giorni scorsi, assieme a un team di scienziati cinesi, si è recata a Wuhan con dei suoi specialisti per provare a fare chiarezza. Chiarezza che però non è stata fatta. A oggi restano infatti aperti molti interrogativi sulla questione e qualcuno si sta muovendo in autonomia per tentare di spiegare l’origine del Covis. Secondo Roland Wiesendanger, scienziato dell’università Amburgo e membro del prestigioso istituto della Leopoldina, il virus sarebbe fuoriuscito da undi Wuhan. A sostenere tale tesi stavolta non è quindi una delle tante teorie complottiste, bensì un eminente professore. La Bild on line ha raggiunto e intervistato Wiesendanger che non ha dubbi: ...

LaStampa : ??E' nato il #governo Draghi: i 23 ministri hanno giurato, poi la foto di gruppo ai tempi del #Covid_19, distanziati… - bottari12 : RT @gabrillasarti2: Ci facciamo affari per ringraziala ? Quanto è opportuno il covid x i governi #Uesinistrati ? Covid, scienziato tedesco… - Aquilottoblu : RT @mattinodinapoli: Covid, scienziato tedesco: «Virus nato da errore in laboratorio a Wuhan, 600 gli indizi» - gabrillasarti2 : Ci facciamo affari per ringraziala ? Quanto è opportuno il covid x i governi #Uesinistrati ? Covid, scienziato ted… - GiovanniPortel8 : RT @Angela300564201: Covid, scienziato tedesco: «Virus nato da errore in laboratorio a Wuhan, 600 gli indizi» -