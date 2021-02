Covid | cresce in tutta Italia l’indice di contagio Rt Regioni verso l’arancione | quali sono

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La pandemia non molla. Ancora ieri 18 febbraio l’ha registrato oltre 10 mila nuovi casi di Coronavirus (13.762).state 347 le vittime in 24 ore, con un tasso di positività che sale passando dal 4,1% al 4,8%. Nel periodo dal 27 gennaio scorso al 9 febbraio,di trasmissibilità del Coronavirus –Rt medio calcolato sui casi sintomatici – è stato pari a 0,99, arrivando a sfiorare l’1. Per il nostro Paese si tratta di un dato in crescita che non fa ben sperare. Le cifreemerse dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Aumenta l’incidenza dei casi L’incidenza dei casi diina livellorispetto alla settimana precedente. Si parla oggi di 135,46 per 100.000 abitanti (8-14 ...