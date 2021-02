Covid: Codogno un anno dopo - l'imprenditrice, 'dal negozio di danza alla startup, la crisi non mi ha fermato' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Non appena a Codogno sono arrivati il Covid e la zona rossa ha capito che la sua impresa era a rischio: il lockdown avrebbe colpito in particolare il suo settore, la danza e, di conseguenza, la sua attività, un punto vendita specializzato in articoli da ballo e un laboratorio di sartoria. Si è decisa quindi a chiudere il negozio, ma si è lanciata subito in una nuova attività: produrre tessuti innovativi con una componente naturale. "Non sono una che sta ad aspettare", dice Annalisa Gaimarri, 42 anni, laureata in Biotecnologie mediche all'Università Statale di Milano. Da Filosognando, la sua passione per la danza e la sartoria, a Invenio, startup innovativa, nel giro di pochi mesi. Tutto a Codogno, epicentro simbolico della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Non appena asono arrivati ile la zona rossa ha capito che la sua impresa era a rischio: il lockdown avrebbe colpito in particolare il suo settore, lae, di conseguenza, la sua attività, un punto vendita specializzato in articoli da ballo e un laboratorio di sartoria. Si è decisa quindi a chiudere il, ma si è lanciata subito in una nuova attività: produrre tessuti innovativi con una componente naturale. "Non sono una che sta ad aspettare", dice Annalisa Gaimarri, 42 anni, laureata in Biotecnologie mediche all'Università Statale di Milano. Da Filosognando, la sua passione per lae la sartoria, a Invenio,innovativa, nel giro di pochi mesi. Tutto a, epicentro simbolico della ...

