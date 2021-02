Covid: Codogno un anno dopo - l'ex magazziniere, 'in cig per cessata attività, duro trovare nuovo lavoro' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 feb. (Adnkronos) - L'amarezza di essere stato lasciato a casa, senza neanche la possibilità di trasferirsi per seguire il lavoro. E l'incertezza della ricerca di una nuova occupazione nel mezzo di una crisi che non ha ancora fatto sentire tutti i suoi effetti. Alessandro Rozza, 31 anni, è ex magazziniere alla Protec di Sant'Angelo Lodigiano, azienda specializzata nella produzione di sistemi di flussaggio per l'industria Oil & Gas. "A nessuno piace state a casa in cassa integrazione con la prospettiva di perdere il lavoro", racconta all'Adnkronos. E con l'emergenza Covid, che nella zona di Codogno ha colpito per prima a un anno dall'istituzione della prima zona rossa in Italia, le prospettive sono incerte. L'azienda, spiega, "ha chiuso di sua spontanea volontà. Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 feb. (Adnkronos) - L'amarezza di essere stato lasciato a casa, senza neanche la possibilità di trasferirsi per seguire il. E l'incertezza della ricerca di una nuova occupazione nel mezzo di una crisi che non ha ancora fatto sentire tutti i suoi effetti. Alessandro Rozza, 31 anni, è exalla Protec di Sant'Angelo Lodigiano, azienda specializzata nella produzione di sistemi di flussaggio per l'industria Oil & Gas. "A nessuno piace state a casa in cassa integrazione con la prospettiva di perdere il", racconta all'Adnkronos. E con l'emergenza, che nella zona diha colpito per prima a undall'istituzione della prima zona rossa in Italia, le prospettive sono incerte. L'azienda, spiega, "ha chiuso di sua spontanea volontà. Non ...

