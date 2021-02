Covid: Codogno un anno dopo - il parroco, 'ricordo sempre vivo, pandemia è ancora qui' (2) (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) - Un anno dopo la pandemia non sembra però voler abbassare la testa. "Siamo ancora in attesa di una stabilizzazione - osserva don Iginio - sia per i lutti e le fatiche di chi si è ammalato sia per i danni economici che vive il mondo del commercio e dell'artigianato. Sono loro che ne hanno risentito maggiormente e che sono in attesa che le cose migliorino. Certo se anche il vaccino non va a regime i tempi sono lunghi". Don Iginio, ammette, il vaccino ancora non l'ha fatto, non rientrando nelle categorie che hanno ora la precedenza. "Ma aspetto il momento in cui sarà il mio turno per vaccinarmi" spiega. Intanto, per ricordare le vittime, Codogno ha pensato a un memoriale che dovrebbe essere inaugurato il 21 febbraio prossimo: "Sarà un punto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) - Unlanon sembra però voler abbassare la testa. "Siamoin attesa di una stabilizzazione - osserva don Iginio - sia per i lutti e le fatiche di chi si è ammalato sia per i danni economici che vive il mondo del commercio e dell'artigianato. Sono loro che ne hrisentito maggiormente e che sono in attesa che le cose migliorino. Certo se anche il vaccino non va a regime i tempi sono lunghi". Don Iginio, ammette, il vaccinonon l'ha fatto, non rientrando nelle categorie che hora la precedenza. "Ma aspetto il momento in cui sarà il mio turno per vaccinarmi" spiega. Intanto, per ricordare le vittime,ha pensato a un memoriale che dovrebbe essere inaugurato il 21 febbraio prossimo: "Sarà un punto ...

