Covid: Campania, Emilia-Romagna, Molise e Umbria in arancione dal 21 febbraio (Di venerdì 19 febbraio 2021) L'allarme Covid risuona ancora nella cabina di regia per il monitoraggio dei contagi. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza, che sarà in vigore a partire da domenica 21 febbraio. Passano in zona arancione le regioni Campania, Emilia Romagna e Molise. La variante inglese preoccupa molto e in molte grandi zone del paese rappresenta oltre un terzo dei nuovi contagi. In Toscana tocca il 35, in Puglia e in Emilia al 38%. In altre Regioni come Marche, Umbria e Molise, dove ha superato il 50%. "È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo ...

Agenzia_Ansa : #Covid; Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica. A breve la conferenza stampa del Ministero della S… - MediasetTgcom24 : Covid: Campania, Emilia-Romagna e Molise arancioni dal 21 febbraio #coronavirus - SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: 'Inevitabile il ritorno alla zona arancione' - Robbetta : RT @momentosera: #Covid, colori Regioni: Lombardia e Lazio in zona gialla. Emilia Romagna, Campania e Molise in arancione. In Umbria istitu…