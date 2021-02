Covid | Campania | Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigorea partire da21 febbraio. Passano in area arancione le regioniL'articolo proviene da Firenze Post.

Iltorna ad essere aggressivo e il colore delle regioni cambia nuovamente. Ma la diffusione delle ... Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria,, Emilia ...Roma, 19 feb. - Passano in area arancione le regioni, Emilia Romagna e Molise. Lo prevede una nuova ordinanza, che andrà in vigore a partire da domenica e che il ministro della Salute, Roberto Speranza firmerà in giornata sulla base dei dati e ...Secondo il bollettino di oggi, 19 febbraio, sull'emergenza covid in Italia, sono 15.479 i nuovi casi e il tasso di positività è del 5,2%.Sono 1.616 (di cui 151 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi casi di Coronavirus in Campania: 1.411 sono asintomatici. Effettuati 19.708 ...