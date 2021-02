Covid, Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica 21 febbraio. Le ultime novità (Di venerdì 19 febbraio 2021) La situazione sul fronte del Covid-19 rischia nuovamente un peggioramento. Si teme lo scenario di una terza ondata causata dalle varianti del virus ritenute più insidiose e veloci a diffondersi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 febbraio 2021) La situazione sul fronte del-19 rischia nuovamente un peggioramento. Si teme lo scenario di una terza ondata causata dalle varianti del virus ritenute più insidiose e veloci a diffondersi. L'articolo .

SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: 'Inevitabile il ritorno alla zona arancione' - Agenzia_Ansa : Individuata a Napoli una variante rara del Covid mai descritta prima in Italia. La Regione Campania fa sapere che '… - TgLa7 : ++ #Covid: in #Campania 1 caso su 4 ha #varianteinglese ++ Unità di crisi: mantenere altissima la guardia - Pozzuoli21 : #covid #campania #arancione Campania verso il ritorno in zona arancione: si attende solo la decisione ufficiale… - notiziae : Covid, il ministro Speranza firmerà in giornata una nuova ordinanza: Campania, Emilia Romagna e Molise passeranno i… -