Covid, Biden: dagli Stati Uniti 4 miliardi per i vaccini nei paesi più poveri (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il presidente Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti doneranno 4 miliardi di dollari per la distribuzione di vaccini anti-Covid ai paesi a basso e medio reddito. Le risorse saranno destinati alla ong Gavi-Vaccine Alliance – l'organizzazione per la diffusione dei vaccini nelle popolazioni più povere finanziata anche dalla fondazione Bill&Melissa Gates – e al loro programma COVAX Advance Market Commitment, ma saranno divise in più tranche. La prima da 2 miliardi di dollari arriverà subito, i successivi 2 nei prossimi due anni: i primi 500 milioni della seconda tranche saranno però legati al rispetto degli impegni degli altri Stati donatori e a quando saranno consegnate le prime dosi nei paesi destinatari.

