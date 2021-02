Covid, attesa per i dati dell'Iss: mezza Italia rischia l'arancione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Attesi oggi i dati Covid dell'Iss, che decreteranno i prossimi colori delle regioni. mezza Italia rischia l'arancione da domenica, mentre l'Abruzzo potrebbe finire in rosso. La Valle d'Aosta avrebbe i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 febbraio 2021) Attesi oggi i'Iss, che decreteranno i prossimi colorie regioni.l'da domenica, mentre l'Abruzzo potrebbe finire in rosso. La Valle d'Aosta avrebbe i ...

LaStampa : MILANO. Anziani in coda all’Ospedale di Circolo di Varese: sui social sono state postate alcune foto che ritraggono… - ladyonorato : “Tachipirina e attesa”: il protocollo voluto da #Speranza che ha causato decine di migliaia di morti per Covid. - MSF_ITALIA : L’Amazzonia brasiliana sta affrontando una seconda ondata catastrofica . In un mese i morti per #Covid19 sono quint… - MediasetTgcom24 : Covid, attesa per i dati dell'Iss: mezza Italia rischia l'arancione #coronavirus - MilanoStremitz1 : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #19febbraio: #infrastrutture e #ambiente, 640 progetti in attesa dell'ok.… -