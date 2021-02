Covid: altri 240 casi a Bergamo, in Lombardia positivo il 7,1% dei tamponi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono 240 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 3.724 in tutta la Lombardia a fronte di 51.894 tamponi effettuati (il 7,1%) secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso venerdì 19 febbraio. A livello regionale sono 5 i nuovi ricoveri in terapia intensiva, 33 i decessi. I guariti/dimessi sono invece 1.875. I dati della giornata: – i tamponi effettuati: 51.894 (di cui 38.842 molecolari e 13.052 antigenici) totale complessivo: 6.287.867 – i nuovi casi positivi: 3.724 (di cui XXX ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 493.987 (+1.875), di cui 3.414 dimessi e 490.573 guariti – in terapia intensiva: 373 (+5) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.733 (+17) – i decessi, totale complessivo: 27.971 (+33) I nuovi casi per ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono 240 i nuovi positivi al-19 in provincia di, 3.724 in tutta laa fronte di 51.894effettuati (il 7,1%) secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso venerdì 19 febbraio. A livello regionale sono 5 i nuovi ricoveri in terapia intensiva, 33 i decessi. I guariti/dimessi sono invece 1.875. I dati della giornata: – ieffettuati: 51.894 (di cui 38.842 molecolari e 13.052 antigenici) totale complessivo: 6.287.867 – i nuovipositivi: 3.724 (di cui XXX ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 493.987 (+1.875), di cui 3.414 dimessi e 490.573 guariti – in terapia intensiva: 373 (+5) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.733 (+17) – i decessi, totale complessivo: 27.971 (+33) I nuoviper ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri Fondi pensione e mercati privati, il matrimonio s'ha da fare 'La crisi da Covid - 19 ha causato forti turbolenze sui mercati privati, con cali della raccolta ... con 20 milioni di euro verso il fondo di fondi Private Debt Italia e altri dieci milioni in quello ...

G7, impegno comune per stimoli all'economia e cooperazione contro il Covid ...del Giappone a tenere le Olimpiadi di Tokyo 2020 in modo sicuro questa estate come simbolo di unità globale nel superare il Covid - 19". Inoltre i leader spiegano che lavoreranno "insieme e con altri ...

Covid, altri 4 decessi in Trentino, i contagi 265 l'Adige Marito e moglie muoiono a distanza di undici giorni: erano positivi al Covid VALVASONE ARZENE. Cordoglio nella comunità di Arzene per la scomparsa, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra, dei coniugi Romildo Perrone (conosciuto come Gianni) e Lina Viola, rispettivamente d ...

Dal G7 sette miliardi e mezzo per i vaccini nel mondo NEW YORK, 19 FEB - Un'immunizzazione estesa è un bene pubblico globale. Lo afferma il G7 ribadendo il suo "appoggio" a Covax e a Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A). "Oggi, con l'aumento del ...

