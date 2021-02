Covid: Africa supera 100mila morti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Addis Abeba, 19 feb. (Adnkronos) - L'Africa supera il triste traguardo dei 100mila morti per il coronavirus. Gli ultimi dati diffusi oggi dai Cdc Africa, i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie dell'Unione Africana, registrano 100.294 morti per i Covid-19 nel continente, mentre le persone contagiate sono in totale 3.796.354 e i guariti 3.346.404. Quasi la metà dei decessi, ben 48.708, sono avvenuti in SudAfrica, il paese più colpito del continente, dove i contagiati sono arrivati a 1.498.766. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Addis Abeba, 19 feb. (Adnkronos) - L'il triste traguardo deiper il coronavirus. Gli ultimi dati diffusi oggi dai Cdc, i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie dell'Unionena, registrano 100.294per i-19 nel continente, mentre le persone contagiate sono in totale 3.796.354 e i guariti 3.346.404. Quasi la metà dei decessi, ben 48.708, sono avvenuti in Sud, il paese più colpito del continente, dove i contagiati sono arrivati a 1.498.766.

MSF_ITALIA : ??Oltre 174 milioni di vaccinati nel mondo, quasi nessuno in Africa. I paesi ricchi - tra cui l’Italia - smettano di… - wireditalia : In uno studio su più di 300 pazienti nello Zambia, l'età media dei deceduti è di 48 anni, mentre in Italia 82. Sono… - chetempochefa : 'La stima dei vaccinati contro il covid in Africa è 25... non 25 mila. In un Paese come il Sudafrica, con 58 milion… - yanfry : RT @wireditalia: In uno studio su più di 300 pazienti nello Zambia, l'età media dei deceduti è di 48 anni, mentre in Italia 82. Sono pochi… - LorellaMaffei : RT @wireditalia: In uno studio su più di 300 pazienti nello Zambia, l'età media dei deceduti è di 48 anni, mentre in Italia 82. Sono pochi… -