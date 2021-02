Covid 19, linea dura del Vaticano: chi rifiuta il vaccino rischia il licenziamento (Di venerdì 19 febbraio 2021) vaccino Covid 19: le cose da sapere guarda le foto Un dipendente “no vax” che lavora in Vaticano potrebbe avere vita (professionale) breve. Nello Stato Pontificio la vaccinazione contro il Covid è su base volontaria. La Santa Sede, però, ha previsto, per chi rifiuta il vaccino, «conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro». Leggi anche › Variante inglese: il vaccino funziona? E i ... Leggi su iodonna (Di venerdì 19 febbraio 2021)19: le cose da sapere guarda le foto Un dipendente “no vax” che lavora inpotrebbe avere vita (professionale) breve. Nello Stato Pontificio la vaccinazione contro ilè su base volontaria. La Santa Sede, però, ha previsto, per chiil, «conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro». Leggi anche › Variante inglese: ilfunziona? E i ...

