Covid-19, Italia: il bollettino di oggi 19 Febbraio 2021. Nuovi colori Regioni (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il bollettino odierno illustra la situazione epidemiologica. Il punto anche su vaccini, colore Regioni e novità relative alla pandemia Anche oggi il consueto bollettino diramato dal Ministero della Salute e Protezione Civile. E anche questo Venerdì ci sono novità circa il monitoraggio settimanale che determina il colore delle Regioni. I dati Il bollettino ci dice che sono 15.479 i contagiati nelle ultime 24 ore, quasi duemila in più rispetto alla giornata di ieri. E sono 297.128 i tamponi processati, con un tasso di positività del 5.2%. Vale a dire + 0.4% rispetto a ieri. Si registra dunque un costante aumento dei casi, anche a causa della variante inglese, che ormai rappresenta più di un terzo dei Nuovi casi, e oltre la metà in alcune ...

