Covid-19, il bollettino odierno: 1.616 nuovi positivi in Campania (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.616 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Campania, di cui 151 identificati da test antigenici rapidi. Nel bollettino divulgato dall'Unità di Crisi regionale sono inoltre riportati 13 decessi e 1.556 nuovi guariti. I posti in terapia intensiva che risultano attualmente occupati sono 110 sui 656 disponibili. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 1.616 (di cui 151 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.411 Sintomatici: 54 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 19.708 (di cui 2.788 antigenici) Totale positivi: 249.781 (di cui 3.694 antigenici) Totale tamponi: ...

