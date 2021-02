Cortina 2021, il nuovo appuntamento con Audi Talks: «Innovare come tradizione» (Di venerdì 19 febbraio 2021) I Campionati del Mondo di Sci sono agli sgoccioli e Audi, main partner dell’evento, ha deciso di chiudere il sipario con «Innovare come tradizione», un nuovo incontro virtuale, il terzo del format Audi Talks. Leggi su vanityfair (Di venerdì 19 febbraio 2021) I Campionati del Mondo di Sci sono agli sgoccioli e Audi, main partner dell’evento, ha deciso di chiudere il sipario con «Innovare come tradizione», un nuovo incontro virtuale, il terzo del format Audi Talks.

Agenzia_Ansa : Covid, ai mondiali di Cortina scoperti 4 casi di variante inglese #ANSA - Eurosport_IT : No, non è un sogno: LUCA DE ALIPRANDINI È ARGENTO MONDIALE! ?????? @dealiprandini #EurosportSCI | #Cortina2021 - Agenzia_Ansa : Il marito vieta alla Ct della squadra iraniana femminile di #sci alpino di andare ai #Mondiali di #Cortina. Per l'e… - LaStampa : Sci, Mondiali di Cortina: De Aliprandini argento nello slalom gigante - MasterblogBo : CORTINA D'AMPEZZO (ITALPRESS) - Un fantastico Luca De Aliprandini regala la seconda medaglia all'Italia ai Mondiali… -